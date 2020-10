In protesta contro il Dpcm, lavoratori dello spettacolo in piazza anche a Bari

In piazza per denunciare "l'assenza spettacolare". E' stato questo lo 'slogan' principale scelto per la manifestazione dei lavoratori della cultura e dello spettacolo, che ha visto oggi gli operatori del settore protestare a Bari così come in altre città italiane. Il sit-in, organizzato Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom, a Bari si è tenuto in piazza della Libertà, davanti alla Prefettura, e ha visto la partecipazione di alcune centinaia di manifestanti. Attori, ballerini, musicisti, lavoratori del settore dello spettacolo viaggiante e dei luna park, sono scesi in piazza anche con gli attrezzi del mestiere, dagli strumenti musicali agli abiti di scena. Tra le richieste, contenute in un documento da consegnare ai prefetti, "risorse certe fino alla ripartenza del settore, un tavolo permanente tra parti sociali e ministeriali, ammortizzatori e tutele strutturali per tutti i lavoratori atipici e discontinui, stabilizzazione dell'occupazione per i precari delle fondazioni lirico sinfoniche".

"Sosteniamo le giuste rivendicazioni di questi operatori, quella di stamattina è solo la prima mobilitazione stagionale dopo quelle di questa primavera che ci hanno visto in prima linea con le celebrazioni e gli eventi del Primo Maggio. Parliamo di un settore che da tanti mesi attraversa un periodo di profonda sofferenza - afferma il segretario della Cgil Puglia Pino Gesmundo - e che ha un ruolo fondamentale per la società non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e che tante volte, in passato, ha sostenuto la causa e le lotte per il lavoro e la giustizia"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Foto Fb Cgil Puglia)