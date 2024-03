Protesta precari Sanitaservice Bari, sindacati convocati in Regione: "I lavoratori sopravvivono con sole 700 euro al mese"

È sospesa la protesta, programmata per domani davanti la direzione generale dell'Asl Bari, dei lavoratori precari della Sanitaservice. La mano tesa verso il dialogo, offerta dalla Regione Puglia, ha convinto il sindacato Usppi ha rinviare il sit-in. L'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, hanno infatti convocato il segretario generale dell'Usppi, Nicola Brescia, per il 19 marzo, invitando a interrompere momentaneamente la battaglia sindacale.

Il presidio davanti alla direzione Asl, previsto per domani, puntava alla tutela delle richieste provenienti dai 350 precari della Sanitaservice, "stanchi di sopravvivere con sole 700 euro al mese".

L'Usppi lancia un avvertimento alla Regione e alla Asl di Bari: "Qualora non si dovesse procedere all'aumento delle ore contrattuali da part time a full time, atteso da quattro anni, si procederà senza indugio alla protesta durissima. Non è esclusa l'occupazione della Asl Bari"

"L’emergenza sociale non può essere affrontata con una elargizione (probabile) di ore di lavoro ma solo ed unicamente attraverso il riconoscimento di contratti full time che garantiscano ai lavoratori una degna retribuzione così come sancito dalla nostra Costituzione - si legge in una nota dell'Usppi - Non è più ammissibile infierire sulla dignità dei lavoratori e sulle loro famiglie".