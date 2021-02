Puglia ancora arancione, ristoratori puntano il dito contro la Regione: "Passaggio in zona gialla sarebbe già stato possibile"

"Abbiamo denunciato da tempo l'atteggiamento persecutorio del governo nazionale nei confronti delle nostre attività. Una caccia all'untore che ci ha costretti a tenere le serrande abbassate per quasi sei mesi negli ultimi undici. A questo si aggiunge la superficialità e la scarsa considerazione da parte del governo regionale dei drammatici effetti economici e sociali delle decisioni assunte".

In una nota, gli imprenditori della ristorazione riuniti nell'associazione 'Passione Horeca' puntano il dito contro la Regione: al centro delle rimostranze c'è la permanenza, per la quarta settimana consecutiva, della Puglia in zona arancione, con le relative restrizioni per bar e ristoranti (ai quali è consentito solo asporto e domicilio). "Colpa della Regione", dicono i ristoratori, accusando l'ente di non aver attivato in tempo (dandone comunicazione) gli ulteriori posti letto che pure sarebbero stati disponibili.

"Abbiamo appreso dagli organi di stampa - si legge nella nota - che la Regione Puglia solo venerdì scorso ha comunicato l'attivazione di ulteriori posti letto di terapia intensiva pur avendone già a disposizione". "È a conoscenza di tutti - proseguono i ristoratori - che il parametro che non ci ha consentito di passare in fascia gialla è proprio la percentuale di posti di terapia intensiva occupati rispetto al numero totale disponibile: ne deriva che il passaggio in fascia gialla sarebbe stato possibile già prima. Bastava attivare prima quei posti letto di cui il sistema sanitario regionale aveva disponibilità - ragionano ancora i ristoratori - comunicandolo al CTS che ogni settimana assegna le fasce valutando i dati regionali".

"Una decisione inspiegabile - aggiungono - nel mentre settori nevralgici dell'economia pugliese sono al collasso per il protrarsi delle restrizioni". "Chiediamo sia fatta luce su quanto accaduto e su eventuali responsabilità, chiediamo spiegazioni - è la richiesta lanciata da Passione Ho.re.ca' - A partire da quando si è scelto di non comunicare al CTS quei dati che ci avrebbero consentito la riapertura a pranzo. Non siamo più disposti a tollerare scelte che gravano pesantemente sul futuro della nostra categoria e della sua lunghissima filiera. Il governatore in un recente passato ci ha anche garantito l'istituzione di un tavolo di confronto per garantire condivisione di scelte e programmazione per il nostro settore. Questo atto non è più rinviabile".