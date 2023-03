La Puglia in vetrina alla Borsa internazionale del Turismo di Berlino: crescono i visitatori stranieri nella regione, Germania tra i primi mercati d'arrivo

Nello stand 'Puglia Unexpected Italy' anche la visita della ministra del Turismo Santanché. Lo scorso anno la regione ha registrato complessivamente un +80% per arrivi e presenze dall'estero



C'è anche la Regione Puglia, con Pugliapromozione, alla ITB-Internationale Tourismus Borse di Berlino, in programma dal 7 al 9 marzo 2023. Alla manifestazione, tornata dopo tre anni, la Puglia è presente nell'area espositiva Enit con uno stand di 80 mq a rappresentare l'intera varietà della filiera pugliese grazie alla presenza di 17 aziende del settore turistico.

A visitare lo stand Puglia Unexpected Italy, anche la ministra del Turismo Daniela Santanché, che si è congratulata per l’offerta di qualità e per le proposte innovative della nostra regione. Lo stand Puglia ospita 17 operatori pugliesi - strutture ricettive del settore alberghiero ed extra-alberghiero, hotel e dimore storiche, agenzie di viaggio e DMC- Destination Management Companies, tour operator e fornitori di servizi dedicati al turismo - con altrettante postazioni di lavoro per incontri B2B.

La fiera ITB di Berlino è tra i più importanti punti d'incontro mondiali tra domanda e offerta turistica e rappresenta, per gli operatori del settore, un'occasione imperdibile per stabilire contatti e instaurare nuove relazioni. Da quest'anno i tre giorni di fiera sono dedicati esclusivamente al trade.

Nel 2022 i flussi estivi in Puglia provenienti dall’estero hanno segnato un nuovo record. I principali mercati di origine, in termini di arrivi, sono, Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Tra i Mercati emergenti Extra Ue 2022 si segnalano: Australia, Canada, Brasile. La variazione dei flussi complessivi provenienti dall’estero nell’estate del 2022, rispetto al 2021, ha registrato un +80% sia per gli arrivi che per le presenze. Gli incrementi maggiori sono quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti. Complessivamente, per la Puglia il tasso d’internazionalizzazione nell’estate 2022 è stato molto alto: la quota di stranieri sul totale dei viaggiatori raggiunge il 25% per gli arrivi e 21% per le presenze, superando i livelli pre pandemia.

Per l’Italia, la Germania è il primo mercato internazionale sia in termini di volume di fatturato che di flussi. È un Paese di provenienza strategico se si considera che tra gennaio e settembre 2022 mantiene il primo posto. Nei primi 9 mesi del 2022, i viaggiatori tedeschi in Italia aumentano del +88,7% rispetto allo stesso periodo del 2021 e spendono 5,6 miliardi di euro, il 77,6% in più. I pernottamenti effettuati crescono del +65,5%. Nel 2022, la Germania è il secondo paese di provenienza per l'Italia in termini di arrivi aeroportuali che, pari a 1.160.860, rappresentano il 13,7% sul totale internazionale.