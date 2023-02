Puglia, Mesto (Ugl Salute): “Bene applicazione ccnl sanità privata Aiop Aris al San Giovanni di Dio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Il Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia, in provincia di Bari, ci ha comunicato, a mezzo pec, che applicherà il CCNL Aiop Aris della Sanità Privata che la nostra sigla aveva sottoscritto a Roma, presso il Ministero, l’8 ottobre del 2020. È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e che, nel caso specifico, restituisce dignità agli operatori interessati” dice Giuseppe Mesto, Segretario della UGL Salute Puglia. “Ci siamo sempre battuti, continueremo a farlo, perché non esistano lavoratori di serie A e serie B. L’applicazione del contratto Aiop-Aris della sanità privata è una prerogativa che tutti devono rispettare. Per questo la UGL Salute continua ad essere al fianco degli operatori che ad oggi, pur continuando a prestare la loro opera con professionalità e generosità, non hanno visto riconosciuto quanto sottoscritto. La Giustizia sociale, con l’applicazione dell’accordo per chiunque ne abbia diritto, rimane per noi l’unica strada da intraprenderei” conclude il sindacalista.