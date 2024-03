Quali sono le vie di Bari più costose dove comprare casa?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il capoluogo barese si presenta come la soluzione giusta per chi desidera acquistare un immobile di pregio. Infatti dalle vendite effettuate, negli ultimi 12 mesi, dagli agenti immobiliari aderenti al circuito “Remax Bari”, risultano le seguenti strade: QUARTIERE MURAT: Via Giuseppe Bozzi, Via Nicola De Giosa, Via Melo, Corso Vittorio Emanuele, Via Argiro, Via Cognetti, Via Sparano. Il murattiano, che prende il nome da Gioacchino Murat (maresciallo di Napoleone), assieme all’umbertino (zona compresa tra Corso Cavour, il Lungomare Araldo di Crollalanza, Via Cardassi e Via Abbrescia), è il punto di riferimento per gli amanti della cultura. E’ ricca di palazzi dall’alto valore economico che conferiscono pregio alla zona. Le case, sopratutto quelle con vista mare, sono vendute a più di 8 mila euro al metro quadrato. QUARTIERE POGGIOFRANCO: Via Orfeo Mazzitelli, Via Matarrese, via Don Luigi Guanella, Via Giulio Petroni, Via Arcidiacono Giovanni, Via Mauro Amoruso, via Posca. Sono tra le vie più costose del quartiere Poggiofranco con prezzi al di sopra dei 3.500 euro al metro quadro. Nuovi e moderni appartamenti tecnologicamente avanzati che possano garantirvi tutti i comfort di ultima generazione, per il piacere di vivere una casa tecnologica in grado di donare benessere e relax. CONCLUSIONI. I dati che abbiamo sono davvero interessanti. Quasi il 50% degli immobili di lusso a Bari valgono più di 2 milioni di euro. La quota maggiore è costituita da appartamenti, che rappresentano circa il 30% degli immobili di valore esistenti. QUINDI, se volete acquistare un immobile di pregio, dichiara Pietro Palermo di REMAX, Bari si presenta come la soluzione giusta.