Fp Cgil contro Recuperi Pugliesi sulla questione stipendi, l'azienda replica: "Attacco fuori luogo"

Recuperi Pugliesi risponde alla Fp Cgil che, in una nota, aveva accusato l'azienda appaltatrice di Amiu per il servizio di raccolta carta, cartoni e vetro anche nel capoluogo pugliese e a Foggia di non aver corrisposto "gli ultimi due stipendi" ai lavoratori.

L'amministratore unico, Michele Terrone, spiega che "a fine novembre i media locali, insieme alle OO.SS. di categoria, hanno dato notizia, di crediti per 12 milioni di euro vantati da AMIU e non ancora versati dal Comune di Foggia, mettendo così a rischio stipendi e tredicesime dello stesso personale dell’Azienda pubblica della nostra città (e di conseguenza anche quelli dei lavoratori dell’indotto a causa del ritardo di pagamento dei canoni d’appalto e delle commesse, sospesi, per quanto ci riguarda, sin dallo scorso mese di maggio)".

"Nei giorni scorsi,- aggiunge Terrone - grazie all’impegno dei sindaci dei due capoluoghi e dei vertici aziendali dell'Amiu è avvenuto lo sblocco dei pagamenti dei canoni pregressi da parte del Comune di Foggia, consentendo a questa Società di ricevere dall'Amiu parte dei canoni arretrati e di pagare gli stipendi al proprio personale. Fin qui i fatti, ma riteniamo opportuno sottolineare con l’occasione come, grazie all’attenta selezione dei rifiuti differenziati, da noi operata sin dal momento della raccolta stradale, Amiu-Bari potrà ricevere, per il 2023, oltre 1.600.000,00 € di contributi alla raccolta da parte dei consorzi di filiera Conai (Comieco e Coreve)".

"Queste entrate - prosegue Terrone - sono possibili per il grado di purezza dei materiali conferiti ai Consorzi, con appena il 3% di scarti, contro percentuali più elevate di impurità registrate nelle aree cittadine non gestite da Recuperi Pugliesi, col conseguente azzeramento dei contributi Conai. I contributi Conai incamerati dal Comune di Bari-Amiu coprono, da soli, oltre il 52% del costo degli appalti che ci riguardano: sommando a questi il risparmio per Amiu-Bari dovuto ai mancati costi di trattamento, trasporto e smaltimento di oltre 20.000 tonnellate di rifiuti di carta-cartone e vetro recuperati quest’anno, risultano ampiamente attivi, per l’Azienda pubblica, i bilanci afferenti i servizi a noi appaltati. Appare pertanto fuori luogo l’attacco che l’Os Fp Cgil muove alla scrivente, che non può essere penalizzata oltremodo a causa di rallentamenti e sospensioni inopinate dei pagamenti della clientela, che creano evidenti difficoltà, tuttavia superabili e, sin qui, sempre superate. Tutto questo, a fronte di servizi che contribuiscono tuttora a mantenere la nostra città al primo posto, per le raccolte differenziate, tra i capoluoghi della regione Puglia e distinguersi in ambito nazionale".