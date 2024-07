Red Bull Cliff Diving, record di passeggeri sui treni regionali: a Polignano +40% nello scorso week end

I convogli regionali su rotaie si confermano tra i mezzi di trasporto preferiti per raggiungere Polignano, con un incremento dei flussi di oltre il 40% nell'ultimo week end rispetto ai precedenti. Migliaia di persone, infatti, hanno scelto di raggiungere la cittadina in provincia di Bari con i treni regionali per assistere al Red Bull Cliff Diving (la competizione internazionale di tuffi più famosa al mondo) in programma gli scorsi 29 e 30 giugno.

Su richiesta della Regione Puglia, committente del servizio regionale di trasporto ferroviario, il Regionale di Trenitalia Puglia ha messo a disposizione, 12 treni straordinari tra Bari e Polignano a Mare in aggiunta agli 80 treni in circolazione sulla linea Bari-Lecce, il sabato e la domenica, per far fronte all'afflusso straordinario di arrivi e partenze.

"Un dato incoraggiante - si legge in una nota di Ferrovie dello Stato Italiane - che evidenzia come gli spostamenti in treno siano sempre più apprezzati da residenti e turisti perché consentono di raggiungere comodamente le località più ambite senza ricorrere all’uso dell’auto privata con vantaggi anche in termini di sostenibilità ambientale".

Nel villaggio Red Bull era presente uno stand del Regionale di Trenitalia dove il personale ha illustrato le novità della Summer Tour e le promozioni dedicate al turismo con distribuzione di copie gratuite del Travel Book Spiagge Sud e Isole.

Il treno Pop, personalizzato per l’undicesima edizione della Red Bull Cliff Diving con immagini dei tuffatori e del panorama di Polignano a Mare, continua a circolare sulle linee regionali pugliesi e può essere ammirato nelle stazioni da cui transita.