Reddito di Dignità, online la graduatoria: a Bari 189 famiglie accedono al sostegno finanziario

È disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari, nell’area tematica 'Lavoro e Orientamento', la graduatoria definitiva delle istanze ammesse finanziabili e ammesse non finanziabili (insieme all’elenco delle istanze non ammesse) alla misura regionale Reddito di dignità - RED 2023.

"Le risorse destinate dalla Regione Puglia all’Ambito territoriale sociale di Bari sono sufficienti a erogare il sostegno economico a 189 nuclei richiedenti, come specificato nell'atto dirigenziale della Regione Puglia - si legge in una nota del Comune - per cui le domande ammesse non finanziabili sono in posizione successiva alla 189".

Per ragioni di tutela dei dati personali, gli esiti sono visibili esclusivamente attraverso il codice pratica regionale assegnato ai diretti interessati all’atto di inserimento della domanda sulla piattaforma regionale Puglia Sociale.

I nuclei ammessi finanziabili accederanno alla misura di sostegno economico, pari a 500 euro mensili per 12 mesi (per complessivi 6mila euro), a fronte dell’inserimento in percorsi di attivazione socio-lavorativa individuati attraverso la presa in carico multidisciplinare e complessiva dell’intero nucleo da parte delle equipe territoriali sociali dell’Ambito di Bari.

I nuclei ammessi, ma non finanziabili a causa del limitato plafond di risorse assegnate dalla Regione Puglia all’Ambito di Bari, potranno essere inseriti nel programma regionale 'Garanzia di occupazione e lavoro - GOL', come previsto nel protocollo tra Comune di Bari e Arpal Puglia per l’attuazione degli interventi di inclusione socio-lavorativa e le relative linee guida regionali in materia d’integrazione degli interventi socio-lavorativi nell’ambito della misura RED e del Programma GOL, in cui è prevista la realizzazione di equipe congiunte e multiprofessionali composte da referenti dell’Ambito territoriale di Bari e da referenti del Centro per l’impiego, al fine di cooperare nella fase di valutazione dei bisogni dei citati nuclei familiari e di individuazione di programmi /servizi in ambito socio-lavorativo.

La graduatoria in pubblicazione è comunque suscettibile di scorrimento a seguito di revoche disposte d’ufficio o di rinunce da parte dei cittadini richiedenti.