Superbonus edilizio, la Regione approva una proposta di legge per lo sblocco dei crediti incagliati

La Regione cerca soluzioni per i crediti incagliati dopo la riforma di bonus edilizi decisa dal Governo nella nuova legge Finanziaria. La commissione bilancio e programmazione del Consiglio regionale della Puglia ha approvato ieri all'unanimità la proposta di legge sulla circolazione dei crediti. Si tratta di un solo provvedimento, a fronte dei sei testi proposti singolarmente dai consiglieri Tutolo, Amati, Di Cuia, Bruno, Conserva e Caracciolo. La decisione unanime è stata quella di emendare il testo proposto dal capogruppo del Pd Filippo Caracciolo.

Il nuovo testo, composto da tre articoli, è stato formulato con il primo articolo della proposta presa in esame, con l'aggiunta di altri due articoli che sono frutto delle proposte emendative sottoscritte dai consiglieri Amati, Galante, Ventola, Tupputi, Conserva e Mazzotta. L'iniziativa legislativa contiene le disposizioni per la circolazione dei crediti fiscali delle famiglie, dei liberi professionisti e delle imprese pugliesi. La Regione promuove l'acquisizione da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione di crediti di imposta effettuati da imprese aventi sede legale o operativa sul territorio regionale e relativi a immobili ubicati sul territorio.

"L’approvazione della proposta di legge sullo sblocco dei crediti incagliati, è una notizia che tutto il comparto delle costruzioni pugliese, i liberi professionisti e tantissime famiglie auspicavano da tempo: esprimiamo un grande apprezzamento per questa misura - ha commentato il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore - L’auspicio è che domani arrivi il via libera definitivo dal Consiglio Regionale, così che in Puglia si sblocchino diverse centinaia di milioni di euro di crediti incagliati".

"Era necessario intervenire - continua Biancofiore - per risolvere un’impasse che si protraeva, ormai, da troppo tempo. Ringrazio la commissione Bilancio per l’attenzione dimostrata e per la risposta concreta che ha fornito al problema, nel solco di quanto fatto nei mesi scorsi da altre Regioni. Siamo fiduciosi che già oggi possa avvenire l’approvazione della legge in Consiglio Regionale, per dare finalmente soluzione al caos generato dal blocco della cessione dei crediti, oltre che dalle troppe modifiche della normativa relativa ai bonus edilizi".

"È incoraggiante che l’approvazione di questa proposta di legge sia arrivata in maniera bipartisan, segnale che la classe politica regionale ha ascoltato le istanze di migliaia di pugliesi che, a vario titolo, vivono una situazione francamente non più sopportabile - conclude Biancofiore - L’auspicio è che il problema dei crediti incagliati, diventi presto un brutto ricordo del passato".

"L’approvazione all’unanimità in prima commissione della legge per sbloccare i crediti incagliati legati al Superbonus è una buona notizia per le famiglie e tutto il settore edile. Ringrazio le forze di maggioranza e di opposizione per aver lavorato a definire un testo unico da portare domani in Consiglio regionale. Sperando domani si approvi velocemente", ha dichiarato il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis.

"Siamo davanti a una situazione drammatica - afferma De Santis - da affrontare con la massima velocità. Per scongiurare il peggio ed evitare migliaia di contenziosi è necessario l’impegno di tutti. Questa legge non risolverà il problema di tutti i 780 milioni incagliati in Puglia (secondo Ance), ma è una boccata d’ossigeno che riuscirà a liberare una parte dei crediti incagliati e dei cantieri fermi".

"Dal canto nostro - prosegue il segretario del Pd Puglia - abbiamo depositato la legge assieme al M5S, a Con, a Per la Puglia, ai Popolari e vedere oggi la convergenza anche dei gruppi di opposizione su un testo unitario è una buona notizia per la Puglia. Ringrazio tutti componenti della prima commissione per la sensibilità e il lavoro comune realizzato oggi approvando un testo condiviso da tutti. Speriamo domani si approvi velocemente la legge, sarebbe un atto di grande sensibilità di tutto il Consiglio, che mette da parte le divisioni politiche e mette al centro la ripartenza del settore edile nel nostro territorio".