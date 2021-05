Una legge per valorizzare le attività economiche storiche della Puglia: "Cultura, cuore e tradizioni della nostra terra"

L'assessore Delli Noci: "Attraverso la norma che andrà in Consiglio per la discussione e approvazione, vogliamo da una parte sostenere tutte le imprese che sono state in grado di mantenere la valenza tradizionale e culturale ma di innovarsi e reinventarsi adeguandosi alle esigenze del tempo"