Nasce l'Osservatorio regionale dell'Agenda Digitale, controllerà lo sviluppo dell'High Tech in Puglia

La Giunta della Regione Puglia ha deliberato la costituzione dell’Osservatorio regionale dell’Agenda Digitale, che avrà il compito di svolgere attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al sistema 'High Technology' pugliese, oltre ad rilevare i bisogni delle imprese e delle Pubbliche amministrazioni locali nei vari settori, dalla sanità alla finanza, dalle infrastrutture alla scuola all’industria manifatturiera.

L'osservatorio regionale sarà istituito dal Gruppo interdipartimentale, composto dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, dal Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale, dal Responsabile per la Transizione Digitale, dal Presidente di Arti (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione), dal Direttore Generale di PugliaSviluppo e dal Direttore Generale di InnovaPuglia Spa.

L’Osservatorio regionale dell’Agenda Digitale pugliese sarà presieduto dall’Assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e costituito da venti componenti esperti: sei componenti del Gruppo di lavoro interdipartimentale; un rappresentante di Anci Puglia, un rappresentante di Unioncamere Puglia, un rappresentante del Curc Puglia (Comitato Regionale di Coordinamento Universitario), un rappresentante del settore della ricerca non universitaria, nonché di Centri di Competenza ad alta specializzazione (MedITech Competence Center I 4.0), un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale pugliese, un rappresentante degli Istituti Tecnici Superiori regionali, due rappresentanti dei distretti tecnologici pugliesi attivi nel settore delle tecnologie informatiche (Dhitech Scarl, Distretto Produttivo dell’Informatica), un rappresentante dei Poli europei di innovazione Digitale, tre rappresentanti del partenariato economico e sociale istituito per la gestione dei fondi europei, un rappresentante degli Enti non a scopo di lucro attivi in ambito Ict, un rappresentante delle Associazioni di cittadinanza attiva.

La partecipazione dell’Osservatorio è a titolo gratuito, senza oneri per l’Amministrazione. "L’istituzione dell’Osservatorio regionale del Digitale in Puglia - ha dichiarato Delli Noci - rappresenta un importante strumento di partecipazione che ci consente di coinvolgere direttamente le pubbliche Amministrazione e le imprese, di conoscerne le reali esigenze e di migliorare l’efficacia delle decisioni. L’Osservatorio è un uteriore tassello che si aggiunge all’istituzione del Gruppo di lavoro interdipartimentale che ha il compito di lavorare su una proposta di documento programmatico in grado di definire le strategie per le competenze digitali, le infrastrutture digitali sicure e sostenibili, la trasformazione digitale delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, la digitalizzazione dei servizi pubblici e di individuare gli interventi regionali di promozione e sostegno dei settori legati alla filiera Ict, razionalizzando e ottimizzando le risorse finanziarie disponibili. In quest’ottica, monitorare il settore sarà fondamentale".