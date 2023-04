Corridoi continentali per il trasporto merci, l'Unione Europea include Bari nella nuova arteria per i Balcani occidentali

"Bene il voto della Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T, un primo passo importante per rafforzare il quadro delle reti di trasporto europeo. Approvate anche altre nostre richieste, come la conferma dell’arteria Adriatica nella rete estesa, quindi Bari, inclusa nel nuovo corridoio dei Balcani occidentali". Lo dichiara l’europarlamentare Lega-Id, membro della Commissione Tran, Massimo Casanova.

"Per l'Italia ottenute conferme decisive - continua Casanova - La Lega, grazie al lavoro di squadra tra Parlamento Europeo e Ministero delle Infrastrutture, ha ottenuto risultati fondamentali nell’interesse del Paese, a cominciare dall’ok alla nostra proposta di includere il Ponte sullo Stretto nell’attuale regolamento finanziario del Cef2. Abbiamo ottenuto l'Ok anche all’emendamento a mia firma per includere Lecce come nodo urbano. Un primo risultato che ci gratifica. L’impegno è Massimo per rendere il nostro Paese sempre più protagonista in Europa, con collegamenti e infrastrutture all’avanguardia, al servizio di imprese, lavoratori e famiglie".