Il carovita frena i saldi estivi, le vendite chiudono in calo: "Reggono solo i negozi del centro. In inverno bisogna posticiparli"

Resiste il Murattiano, soffrono i quartieri fuori dal centro. Si può riassumere così, seguendo le stime di Confesercenti Bari, l'esito dei saldi estivi nel capoluogo, conclusisi a metà settembre. "I negozi del centro hanno mantenuto le stime dello scorso anno - spiega Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari - godendo anche della presenza dei turisti. La flessione si è avvertita invece nel resto della città, come ci raccontano gli esercenti". Un problema legato principalmente al carovita, "che impone alle famiglie di concentrare le spese - prosegue la presidente - su beni di prima necessità, ancora di più a inizio settembre quando c'è da affrontare la spesa per la scuola, con il materiale scolastico, che ha visto pure un aumento dei prezzi. Tutto il resto, penso ad esempio all'abbigliamento, viene momentaneamente lasciato da parte".

Insomma neanche gli sconti sono serviti ad attirare la clientela, complice anche il periodo dei saldi troppo anticipato, a detta degli stessi esercenti: "Sono ormai anni che chiedono di spostare in avanti l'inizio, sia per i saldi estivi che per quelli invernali. Luglio non è più la fine dell'estate e gennaio non è l'inizio dell'inverno". Un grido di allarme che già avevamo raccolto dai negozianti del Murattiano. Tema che Confesercenti ha portato anche quest'anno all'attenzione della Regione Puglia, ma che rischia di non sbloccarsi, visto che sul calendario dei saldi, la decisione viene presa in sede di Conferenza Stato-Regioni. "Le temperature sono alte e il campionario invernale rimarrà invenduto" conclude l'Altamura.

Calo anche a livello nazionale

I dati baresi riflettono in parte anche quelli nazionali. Secondo i dati Istat, a luglio le vendite al dettaglio aumentano del 2,7 per cento, in valore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, a fronte di un vero e proprio crollo (- 4,5 per cento) in volume. Anche in questo caso derivato dall'erosione del potere d’acquisto provocato dall’inflazione. Nel secondo trimestre il valore reale delle retribuzioni unitarie è diminuito del 4 per cento, e del 4,3 per cento nell’arco dei primi sei mesi dell’anno.

"Una tendenza - spiega Benny Campobasso, presidente Fismo/Confesercenti - che neanche i saldi estivi riescono ad invertire e che è particolarmente grave per le piccole imprese che, rispetto al luglio dell'anno scorso, registrano un calo delle vendite anche in valore".