Restaura libri antichi nel suo laboratorio a Bari, la storia di Gianluigi Colucci: "Porto avanti la tradizione di famiglia"

Restaura antichi volumi nel suo laboratorio in via Maria Cristina di Savoia, a Bari. Gianluigi Colucci ha trasformato la sua passione in lavoro: con cura e dedizione recupera libri antichi. Porta avanti la tradizione di famiglia che vedeva già suo padre impegnato dal 1971 in questa attività.

Siamo entrati nella legatoria Colucci e abbiamo ascoltato il racconto del restauratore di testi datati, uno degli ultimi rimasti in città. Un mestiere che sembra sempre più raro nella società moderna improntata al 'digitale', ma che in realtà ha ancora inaspettatamente un mercato oltre ad un innato fascino.