Uffici postali attivi dal lunedì al sabato, apertura su 6 giorni ripristinata per due sedi a Monopoli e Gravina

Servizi riorganizzati per limitare al massimo gli assembramenti in ottica anti-Covid. Da lunedì 15 febbraio Poste italiane ripristinata l’apertura su sei giorni degli uffici postali Monopoli 3 (via Aurelio Sereno 3) e Gravina 2 (Via Bari) mentre l’ufficio postale di Santa Lucia ai Monti (Contrada Santa Lucia, 1) estende l’apertura da uno a 3 giorni alla settimana (lunedì-mercoledì-venerdì). Dallo scorso 18 gennaio, è inoltre in vigore la riapertura quotidiana dal lunedì al sabato per l’ufficio Conversano 1 (via Monopoli, 46).

Negli Uffici Postali della provincia di Bari sono in vigore altre misure di sicurezza finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19, come, ad esempio, l’accesso consentito esclusivamente con mascherina protettiva, l’ingresso contingentato in base alle dimensioni della sala al pubblico, il mantenimento della distanza interpersonale anche grazie all’installazione di apposita segnaletica orizzontale per indicare come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, l’installazione di barriere protettive in plexiglass per dividere gli operatori e i clienti.

Poste Italiane ha previsto un graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale, con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici Postali, pur nella attuale emergenza pandemica. Ricordando che al fine, per limitare code e assembramenti e per agevolare l’operatività del servizio, è ora necessario prenotarsi per richiedere il rilascio dell’Identità Digitale SPID, Poste Italiane ha esteso tale possibilità a tutti gli Uffici Postali della provincia di Bari, anche i più piccoli e periferici e privi del Gestore delle Attese. L’appuntamento può essere fissato tramite una delle APP di Poste Italiane (Ufficio Postale, BancoPosta o Postepay), il sito web www.poste.it oppure tramite Whatsapp al numero 371-5003715.

L’Azienda coglie infine l’occasione per rinnovare l’invito a rivolgersi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi messi a disposizione da Poste Italiane.