Riapre Carrisiland: divertimento, magia e tanto relax anche a Pasqua

CELLINO SAN MARCO (BRINDISI) - L’8 aprile prende il via la stagione turistica 2023 del Parco Carrisiland di Franco Carrisi a Cellino San Marco.

Carrisiland Resort è un parco dei divertimenti tematico, naturalistico, ed acquatico che si estende su circa 80 ettari.

Come di consueto, aprirà le sue porte a turisti, famiglie, scuole, parrocchie, gruppi organizzati e associazioni, proponendo una giornata all’insegna della cultura, delle tradizioni, dello spettacolo e del divertimento. Un’attenzione particolare verrà riservata alle scuole, a cui sarà dedicato un pacchetto dotato di un ricco programma istruttivo.

Durante il periodo delle festività pasquali, inoltre, il parco ha deciso di ospitare gruppi e famiglie nei seguenti giorni consecutivi: domani (sabato 8 aprile), a Pasqua (domenica 9 aprile), a Pasquetta (lunedì 10 aprile), e nel giorno della "Pasquetta leccese", ovvero martedì 11 aprile.

Sono già numerose le prenotazioni per l’Hotel Santa Fè, disponibile in primavera per le famiglie che vorranno immergersi totalmente nell’atmosfera messicana/texana. Per coloro che - invece - vorranno pernottare concedendosi un soggiorno da sogno, c'è il PlazaCarrisi Hotel, collocato nella piazza centrale di Cellino, e dotato della PlazaCarrisi Spa con percorsi che presentano grotte, giochi di cascate, luci e colori in un’atmosfera così realistica capace di far vivere un’esperienza emotivamente polinesiana.

Di nuova apertura - sempre nel Centro storico di Cellino San Marco, adiacente al PlazaCarrisi Hotel - il ristorante-pizzeria Da zio Gianni dove gli stessi turisti potranno mangiare la pizza tipica napoletana contemporanea, oppure piatti tipici salentini a cura dello chef.

Nell’area naturalistica del parco Carrisiland, per tutta la primavera, si potrà accedere, oltre alle aree tematiche già esistenti, ai nuovi percorsi dedicati alla fattoria del contadino nel bosco e i suoi simpatici animali. Disponibile anche il Regno di Robin Hood e il suo villaggio con le casette sugli alberi e incontrare, lungo i sentieri del bosco, tutti gli amici di Alice nel Bosco delle meraviglie.

I pomeriggi nell’area dei divertimenti saranno dedicati agli spettacoli: tante le sorprese per i bambini, a cominciare dai personaggi di fiabe famose pronti a dispensare autografi e foto ricordo per i più piccoli.

La proposta estiva

Da giugno l’offerta turistica si ampliarà con l’apertura della terza grande area tematica acquatica caraibica: Carrisiland Acquapark.

Sono tanti i riconoscimenti che il parco ha conquistato per essersi distinto durante le diverse stagioni in seguito a specifiche iniziative nel settore amusement. L'ultimo riconoscimento è arrivato nel corso del Parksmania Award 2022, come premio per il miglior staff d’Italia, o ancora meglio - come recita il claim - “Miglior personale per la cultura del divertimento”, con la seguente motivazione: “Entusiasmo, passione, cortesia sono gli aggettivi che meglio descrivono l’operato del team di Carrisiland, caratteristiche fondamentali che insieme alla sicurezza e all’attenzione rappresentano condizioni imprescindibili per rendere piacevole e memorabile la giornata di visita al parco”.

Un riconoscimento che Rosita Carrisi, responsabile del personale, considera importante:“Il miglior staff in Italia, un bellissimo premio in un anno particolare, nella stagione della ripresa, significa che i sacrifici che sono stati fatti hanno dato i risultati sperati, ovviamente questo premio è per tutto il nostro personale oltre duecento collaboratori che sono presenti tutti i giorni con professionalità all’interno del nostro parco“.

Un entusiasmo che non si attenua mai per la famiglia Carrisi a partire dal capofamiglia Franco, che assicura di continuare ad investire nel mondo del turismo e del divertimento con importanti progetti futuri infatti sono ancora tanti i progetti che bollono in pentola e che il gruppo Carrisiland cercherà di realizzare facendo sempre crescere la ricchezza dell’economia locale per l’indotto ormai creato sul territorio, per i posti di lavoro diretti e indiretti, sviluppando una sana e fiorente economia positiva sul territorio.

"Le prenotazioni, aperte già dallo scorso gennaio, proseguono senza sosta" conclude Marco Carrisi, direttore del parco - segno della voglia di divertimento, soprattutto presso quelle strutture in grado di garantire sicurezza e confort".

L'apertura al pubblico, in primavera, è prevista dalle ore 9,00 alle 17,00.