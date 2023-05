Dalla ricerca alle imprese, l'Arti Puglia si trasforma: "Scouting dell'innovazione e sostegno al trasferimento tecnologico"

Rafforzare il ruolo di sostegno alle attività di ricerca e innovazione, focalizzando l'attenzione sulla fase del 'trasferimento tecnologico', in modo da favorire l'effettivo passaggio di soluzioni tecnologiche e risultati di ricerca alle imprese, con particolare riguardo alle piccole e micro attività economiche del territorio. Così la delibera approvata lo scorso 21 aprile dalla giunta regionale intende trasformare l'Arti, l'Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. Una 'riforma', presentata oggi in conferenza stampa, che mira a potenziare, in particolare, la funzione dell'Arti (la cui denominazione diventa Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione) nel sostenere la sinergia tra mondo dell'innovazione e della ricerca e imprese.

"Arti - ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano - da sempre collaborando con centri di ricerca e Università ha sostenuto l'individuazione di innovazioni di processo tecnologico che potessero migliorare la nostra vita. Oggi a questa funzione, che viene mantenuta, si aggiunge anche il trasferimento tecnologico, per sostenere progetti specifici, realizzati di concerto con le altre agenzie come Innova Puglia e Puglia Sviluppo, ma non solo, mirati a individuare e brevettare processi e innovazioni che possano essere poi trasferiti all'interno di un'attività di impresa. Ciò contribuirà a migliorare ancora di più il fatturato della Puglia, la sua forza economica, è importante che questa regione migliori le sue performance anche attraverso l'innovazione tecnologica".

Uno degli obiettivi della riforma dell'Arti, ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, è sia quello "di provare a fare scouting", per sostenere in particolare i giovani, accompagnandoli nei processi di impresa innovativa anche dopo la fase di start-up, sia quello di "provare a costruire un maggiore matching tra le piccole e medie imprese pugliesi e il settore della ricerca, provando a far dialogare questi mondi", provando a individuare "possibili idee innovative che possono avere implementazione nel mercato, facendo in modo che non solo il mondo accademico e della ricerca sia attrattivo per gli investimenti, ma rafforzi anche il nostro tessuto economico e finanziario".

A guidare l'agenzia regionale nella sua trasformazione (l'istituzione della nuova Arti sarà oggetto di una nuova legge regionale che passerà al vaglio del Consiglio), sarà l'attuale presidente, Vito Albino, nominato commissario straordinario. "Per Arti - ha evidenziato Albino in conferenza stampa - è una trasformazione importante, perché l'azione dell'agenzia, da essere essenzialmente un'azione a sostegno, diventerà un'azione più proattiva in cui cercheremo di stanare tutte le buone idee che vengono prodotte dal sistema della ricerca pubblica per accompagnarle verso il mercato. Dall'altro lato lavoreremo per sostenere anche i processi di innovazione soprattutto delle piccole e medie imprese, un asset importante per lo sviluppo del nostro territorio.

"Oggi - ha spiegato Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento regionale allo Sviluppo economico - aggiungiamo un tassello alla nostra strategia di estrazione delle idee per trasformarle in produzioni di mercato. Arti si trasforma in Agenzia regionale per la Tecnologia, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico. Il trasferimento tecnologico è quel pezzo che dalla brevettazione, o dalla conclusione di ricerca pura o industriale, traghetta verso la produzione e il mercato. Ogni percorso è diverso perché dipende dalla materia, dalla dimensione industriale necessaria, dai sostegni finanziari, e Arti accompagnerà per mano queste idee progettuali fino alla loro realizzazione, lavorando di concerto con le Università pugliesi, i centri di ricerca, i distretti tecnologici e produttivi. Si tratta di una vera strategia corale, che coinvolge, ad esempio, anche Puglia Sviluppo e Innova Puglia, oggi qui presenti".

La riforma dell'Arti, oltre al rafforzamento delle funzioni di sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica e all'introduzione del nuovo ruolo di supporto nel 'trasferimento tecnologico', prevede anche un nuovo modello di governance, con l’istituzione di un Consiglio di Amministrazione al posto del Presidente, di un direttore generale e di un revisore unico che sostituiranno il Collegio dei Revisori dei conti. Resta, come nell'attuale modello, il Comitato scientifico. "