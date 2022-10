Il 'caro bollette', pesa anche sui Comuni pugliesi: "Siamo in ginocchio, serve blocco dei prezzi sui contratti energetici"

"I costi energetici stanno mettendo in ginocchio i Comuni, i rincari in arrivo porteranno a seri squilibri di bilancio per i prossimi anni, con il rischio di paralisi completa della macchina amministrativa". Inizia con queste parole, la lettera del presidente Anci Puglia, Ettore Caroppo, inviata al presidente a nazionale, Antonio Decaro, per chiedere un'intercessione nei confronti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Transizione Ecologica, affinchè i sindaci possano ottenere il blocco dei prezzi sui contratti energetici.

Il capofila pugliese dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani auspica un intervento straordinario ed urgente dei Ministeri che punti al 'congelamento' del prezzo dell?energia fornita agli enti locali, bloccando i contratti di fornitura in scadenza ed offrendo ai Comuni la possibilità di accedere ad un mercato, vincolato e dedicato, con la possibile gestione affidata ad Enel. "Questo eviterebbe la sottoscrizione di nuovi contratti con i prezzi attuali - scrive Caroppo nella lettera a Decaro - che protraendosi nel tempo richiederebbero ulteriori risorse sui bilanci futuri. Inoltre, si innescherebbe un pericoloso meccanismo di penalità da accantonare, in quanto i Comuni non avranno le risorse per far fronte al pagamento delle fatture, come previsto dalle norme in materia di bilanci".

Il presidente Anci Puglia, inoltre, propone a Decaro alcune soluzioni per azzerare il 'caro bollette' dei Comuni: "Una strada percorribile per azzerare i costi delle bollette sarebbe l?installazione di un milione di punti luce da efficientare, oltre a un milione di chilowatt picco da installare nelle aree artigianali e industriali dei Comuni. A tal fine si potrebbe far ricorso alle risorse del Pnrr, che evidentemente andrebbe rimodulato ad hoc. Inoltre, si potrebbe attingere alle risorse comunitarie gestite a livello regionale ed estendere l?utilizzo del Fondo Kyoto anche per la pubblica illuminazione".