Rinnovati gli organi del consiglio direttivo della Fimaa Bari Confcommercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Gli Associati della FIMAA BARI - Confcommercio la Federazione dei Mediatori e Agenti d’Affari, hanno confermato la fiducia riposta nei consiglieri che hanno ben lavorato nell'ultimo trienno del mandato 2019/2022. Il Consiglio rieletto ha consolidato alla sua guida il Presidente Luigi Foresio che in questo nuovo incarico si avvarrà della collaborazione di 3 Vicepresidenti ognuno con una delega di responsabilità: Pasquale Rubini per le "Politiche Associative" - Tonia Massaro per l'"Identità Associativa ed Eventi" - Vanni Bordignon per il "Centro Studi Fimaa Bari". La carica di Segretario Generale vede un passaggio di consegne nelle mani di Ilarione Amato, sempre cooadiuvato dalla segreteria operativa affidata a Marcella Aufieri. Mentre rimangono invariate le rappresentanze del comparto Merceologico con Anna Szymanik e del comparto Creditizio con Alessandro Stabile, la Tesoreria vedrà un progressivo avvicendarsi da Vito Gallo a Riccardo Lomuscio. La squadra trova completamento nella collaborazione degli altri consiglieri rieletti: Pino Balducci, Enzo Fracchiolla, Gianfranco Garofoli, Pino Gentile, Pasquale Grimaldi, Vito Tafuni e i consiglieri cooptati Daniela Ruggiero e Pino Laudadio. Ma l'Associazione non è fatta solo del suo Consiglio Direttivo. Ogni Associato nella sua unicità è pilastro di entusiasmo, ogni Associato con le sue possibili proposte e collaborazione è fonte di rinnovata energia. L'aggregazione in un gruppo solido dà ancora più valore al concetto che "l'unione fa la forza" e la forza è importante per poter rispondere alle importanti sfide che ogni giorno ci attendono. In effetti l'apertura della mediazione del mercato immobiliare ad altri soggetti, vedi ad esempio i canali online, è la dimostrazione di come tanto nella professione stia cambiando e di quanto sia importante far parte di un'Associazione come Fimaa Bari - Confcommercio in continua crescita.