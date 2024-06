Rinnovo Rsu: storica affermazione Fim-Cisl Bari in Dana Graziano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I lavoratori della DANA GRAZIANO di Bari, storico insediamento produttivo leader nella produzione di trasmissioni nel settore agricolo e del movimento terra con circa 400 addetti, hanno rinnovato la RSU composta da 6 delegati. La Fim-Cisl negli ultimi 20 anni ha sempre avuto la maggioranza della RSU con 3 delegati su 6. Il gruppo dirigente con caparbietà è stato capace di ottenere un risultato eclatante, aggiudicandosi per la prima volta nella storia 4 delegati su 6 con oltre il 49% dei consensi. Un risultato che premia la politica sindacale adottata negli ultimi anni densa di appuntamenti delicati come il rinnovo degli accordi di II livello oltre al Piano Industriale annunciato dal Gruppo nel 2023. Ringraziamo tutti i lavoratori per la fiducia espressa nei nostri confronti, consapevoli del forte mandato che ci viene conferito in un momento macroeconomico incerto , con un ammortizatore sociale attivo che inizia ad essere pesante sulle tasche dei lavoratori. La FIM-CISL continuerà ad essere a fianco di tutti i lavoratori con la massima responsabilità, affinchè lo stabilimento continui ad essere strategico nelle dinamiche del Gruppo DANA.