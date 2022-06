Bari 'capitale' della gestione del rischio finanziario: a luglio una conferenza internazionale

Bari sarà 'capitale' internazionale dei temi legati al rischio finanziario: i prossimi 4 e 5 luglio, in fatti, ospiterà massimi esperti internazionali del settore in occasione dell’edizione 2022 dell’International Risk Management Conference. L’Università Lum “Giuseppe Degennaro” è l’Ateneo ospitante dell’evento organizzato dalla “Risk Banking and Finance Society’ in collaborazione con gli organizzatori permanenti dell'Irmc (Università di Firenze, Nyu Stern Salomon Center e Fundação Dom Cabral e Jrc-Commissione europea).

“Risk Management and Sustainability in an Era of Pandemic and Climate Change“ è il titolo dell’edizione 2022 che riunirà esperti di spicco di varie discipline accademiche e professionisti, attraverso il meccanismo della call for paper, per una conferenza di due giorni, comprese tre sessioni plenarie principali, tre sessioni parallele e un seminario professionale. Tra gli appuntamenti del capoluogo pugliese anche una sessione speciale dedicata all'impatto del Covid-19 sulla stabilità finanziaria globale e sulle pratiche di gestione del rischio.