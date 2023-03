Il futuro economico della Puglia analizzato a Bari nel Roadshow Ambrosetti: "È una regione traino per l'area mediterranea"

"La Puglia è la Regione più dinamica e con maggiori prospettive di tutto il Mezzogiorno e secondo noi di tutta l’Italia. Abbiamo prospettive di crescita dell’occupazione, dell’innovazione tecnologica, degli investimenti, del turismo, della formazione, in particolare quella universitaria, della produzione di energia che possono dare al nostro Paese e all’Europa intera un grande contributo". Sono queste le parole pronunciate dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine del roadshow territoriale di The European House - Ambrosetti che oggi ha fatto tappa a Bari.

"L’iniziativa di The European House - Ambrosetti di oggi è per noi una grande opportunità di parlare al mondo intero del futuro della nostra regione, dei risultati che abbiamo avuto in questi anni. Quello che emerge è un quadro con le consuete minacce di tutti i Sud dell’Italia - ha spiegato Emiliano - La mia gratitudine va a queste iniziativa perché ci consente di parlare a persone qualificatissime e speriamo che le informazioni che oggi trasferiremo possano far nascere delle idee a questi grandi manager di tutto il mondo che poi devono decidere il destino, non solo delle loro aziende ma spesso dei territori dove vanno ad effettuare i loro investimenti".

L’evento di oggi, realizzata in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa Sanpaolo, Coldiretti, Edison, Adler, Mediocredito Centrale, MSC Cruises, Philip Morris Italia, è parte di una piattaforma pubblico privata nazionale e internazionale che unisce, in un unico Think Tank, le migliori Istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova visione una nuova visione mediterranea strategica per l’Italia e l’Europa.

Il Roadshow, oggi ospitato a Bari, è l'anticipazione del celbre Forum Ambrosetti che si svolgerà il 19 e il 20 maggio a Sorrento. "Il modello di crescita della Puglia, che ha saputo coniugare crescita industriale d’avanguardia e valorizzazione del territorio in ottica sostenibile, può rappresentare un modello di riferimento per molte altre regioni del Mediterraneo, che con la Puglia condividono asset e specificità - ha commentato Valerio De Molli, Managing Partner e Ceo, The European House - Ambrosetti - Tramite modelli di collaborazione, interregionale e internazionale, la Regione può dunque essere traino per lo sviluppo dell’intera macroarea mediterranea".

Nel corso dell'appuntamento barese, sono stati analizzati i numeri dell'economia regionale e le prospettive derivanti dall'impiego dei fondi Pnrr. La Puglia è terza, tra le regioni del Sud, per dimensione economica: rappresenta il 19,4% del Pil del Sud Italia e il 53,4% delle esportazioni regionali è originato da settori ad alta tecnologia. La Regione supera la media del Sud Italia nella dotazione di strade, porti e connettività: i porti di Bari, Brindisi e Taranto sono centrali nella logistica nazionale e il porto di Bari è tra i primi 20 nel Mediterraneo per traffico crocieristico. Il turismo, anche grazie al patrimonio naturale, culturale e storico d’eccellenza, è in forte crescita soprattutto a causa degli arrivi stranieri che sono tornati a livelli superiori rispetto al periodo pre- pandemia. A livello di sistema imprese, la Puglia è al terzo posto in Italia per tasso di natalità delle imprese (dopo Lazio e Campania) con un ecosistema della ricerca ben sviluppato. Bari è la quinta provincia in Italia per numero di startup innovative e ospita oltre la metà delle startup pugliesi. Altro fiore all’occhiello della Regione è il settore delle energie: la Puglia è la prima regione in Italia per sviluppo dell’energia eolica - con il 25% circa della potenza eolica installata – e ed è la seconda regione , dopo la Lombardia, per potenza fotovoltaica installata.

I fondi pro capite assegnati alla Puglia dal Pnrr sono superiori rispetto alla media e prevedono un focus sulle infrastrutture fisiche e sociali. Tra le risorse del Pnrr e del Pnc (Piano Nazionale degli Investimenti complementari) finora stanziate agli enti territoriali, alla Puglia sono stati destinati 4,8 miliardi di euro (9% dei 56 miliardi stanziati ad ottobre 2022), ovvero 1.215 euro pro capite. In particolare sono stati stanziati investimenti per rete ferroviaria (119 euro pro capite in Puglia contro 38 euro in Italia), infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (285 euro in Puglia contro i 177 euro in Italia), energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (174 euro in Puglia contro 121 euro in Italia), potenziamento dell’offerta d’istruzione (168 euro in Puglia contro 136 euro in Italia), innovazione ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario (152 euro in Puglia contro133 euro in Italia).