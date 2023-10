Rossella Aquilino è la neo eletto Presidente di Assooro Federpreziosi Confcommercio Bari Bat per i prossimi quattro anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Grande soddisfazione per la Presidente e l'importanza del ruolo che i negozi svolgono all’interno delle comunità di appartenenza." Vito D'Ingeo Presidente Confcommercio Provincia di Bari Bat Insieme per fare. Queste le parole d'ordine dell'assemblea che questa mattina ha visto protagonisti nella sede di Confcommercio Bari gli operatori orafi gioiellieri della provincia di Bari Bat che si riconoscono in Assooro. Coordinati dal Vice Presidente nazionale di Federpreziosi Confcommercio, Marcello Perri, in una sala gremita si sono susseguiti gli interventi finalizzati ad analizzare le tendenze del mercato così da orientare le future scelte associative in un connubio tra informazione e formazione. Informazione con iniziative ad hoc focalizzate sulle peculiarità uniche del nostro comparto da attuare nei confronti dei potenziali acquirenti, iniziative che tengano in debita considerazione le peculiarità nonché la cultura di prodotto che sono caratteristiche del nostro il settore. A guidare l’Associazione per il prossimo quadriennio sarà Rossella Aquilino, figlia di Giuseppe Aquilino, già presidente provinciale e nazionale di Federpreziosi Confcommercio, purtroppo scomparso proprio al termine del suo ultimo mandato. Visibilmente emozionata per l’ampio nonché unanime consenso ricevuto, la neo presidente ha sottolineato nel suo intervento l’importanza di dar valore alla professionalità espressa dalla categoria attraverso la messa in cantiere di attività volte a vivacizzare il dialogo tra operatori e mercato con iniziative culturali da programmare solo dopo attento esame delle necessità che potranno emergere da una ricerca di mercato realizzata su misura per captare il sentiment e le aspettative dei nostri clienti, del mercato in generale, nei confronti del gioielliere e del gioiello nelle sue infinite sfaccettature. Le dichiarazioni di Rossella Aquilino hanno trovato supporto in quelle del presidente di Confcommercio Bari, Vito D’Ingeo, che ha ribadito il ruolo dei negozi di vicinato nell’economia cittadina. Il commercio è, infatti, il settore economico più strettamente connesso e correlato al tessuto urbano, ne è parte integrante, lo permea e quasi lo costituisce. Il legame indissolubile tra città e negozio si evidenzia non soltanto dal punto di vista economico ed occupazionale, ma anche da quello sociale, culturale e identitario per il ruolo che i negozi svolgono all’interno delle comunità di appartenenza. Una comunità – anche quella di Confcommercio Bari - ha concluso D’Ingeo, di persone, di imprenditori che, assieme, “fanno la differenza”. L’augurio di buon lavoro alla nuova compagine associativa è stato espresso dal presidente di Federpreziosi Nazionale Stefano Andreis che nel suo videomessaggio, ricordando il lungo e appassionato impegno associazionistico del presidente Giuseppe Aquilino, ha voluto ancora una volta ribadire il ruolo determinante delle “territoriali” che - con la loro conoscenza e la loro sensibilità per le reali esigenze degli operatori dello specifico contesto in cui operano - sono i motori che consentono alla Federazione di percorrere sempre più velocemente ed efficacemente la strada per il raggiungimento di importanti e non facili obiettivi. Per il quadriennio 2023-2027 il Direttivo è composto dal Presidente Rossella Aquilino; Vice Presidenti Enzo Denza, Vincenzo Bonadies, Daniela Cardon; Consiglieri: Francesca Romana Mossa, Massimiliano Martino, Rosa Maria Aquilino, Francesco Marzocca, Greta Marotta, Angelo Villani, Claudia Caporale; Probiviri Mimmo Trizio, Giuseppe Aquilino. Nel corso della mattinata vari i temi affrontati, tra cui la Formazione, come insieme di azioni rivolte agli operatori per fornire tutti gli strumenti per gestire al meglio non solo i cambiamenti di mercato ma anche le nuove tecnologie in un’ottica multicanale per valorizzare il negozio di prossimità.