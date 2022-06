Tornano i saldi in Puglia: sconti d'estate dal 2 luglio al 15 settembre

Il prossimo 2 luglio cominceranno i saldi estivi in Puglia. A darne conferma è la Regione in un post su facebook. Gli sconti di fine stagione termineranno il prossimo 15 settembre.

Intanto, in attesa dell'avvio dei saldi, per le attività commerciali è stato già definito il programma degli adempimenti da rispettare: i negozi, almeno cinque giorni prima, dovranno dare comunicazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Regione, dell'elenco dei prodotti a saldo, della loro modalità di vendita, separata da altri prodotti non soggetti a saldo e dell'indirizzo della sede dell'attività.