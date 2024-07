Al via da oggi i saldi estivi anche in Puglia. Confcommercio: "Spesa media di 200 euro a famiglia"

Partono oggi anche in Puglia (come in tutta Italia, tranne la provincia autonoma di Bolzano) i saldi estivi. Le vendite a prezzi scontati, nella nostra regione, dureranno fino al 15 settembre. Prende dunque il via, ufficialmente, la stagione degli sconti, anche se la 'caccia all'affare', come ormai accade, era già cominciata con qualche giorno di anticipo.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro - pari a 92 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Per il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, "questi saldi rappresentano per i consumatori un'opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un'ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti".

Ma l'avvio degli sconti rappresenta anche, per l'associazione, l'occasione di richiamare l'attenzione sulle criticità con cui gli operatori del settore continuano a confrontarsi. "La data del 6 luglio - spiega dott. Vito D'Ingeo, presidente della Confcommercio Bari-Bat - è stata scelta dalla Conferenza delle Regioni. Volgendo lo sguardo al futuro dobbiamo pensare le aziende in maniera differente e far sì che vadano oltre i saldi. Bisogna essere formati per poter restare al passo con i tempi e devono saper vendere on-line e restare al passo con i tempi. Le aziende devono essere aiutate fiscalmente e nel settore dell’abbigliamento serve una norma che aiuti i commercianti sulle rimanenze che ormai sono un peso per l’attività. Le vendite sono inferiori rispetto al passato perché le regole, purtroppo sono differenti malgrado si operi nello stesso mercato. Ribadisco l’appello che ha lanciato a Roma nel corso dell’assemblea annuale di Confcommercio: “stesso mercato stesse regole”".

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base: 1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento a prescindere dall'esistenza di un vizio. 2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante. 3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. 4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. 5. Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.