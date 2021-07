Al via i saldi estivi 2021 anche in Puglia, gli esercenti: "Clima positivo per la ripresa degli acquisti"

La presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura: "Ci auguriamo - rimarca - che nei primi 15 giorni di saldi ci sarà un riscontro positivo da parte della clientela e che il posticipo dei saldi in Puglia possa essere da stimolo per l’intero territorio nazionale"

Hanno preso il via, questa mattina, i saldi estivi in Puglia, in programma fino al 15 settembre. Anche a Bari residenti e turisti hanno approfittato delle offerte e degli sconti per fare compere, nel rispetto delle norme Covid. I commercianti sperano così di recuperare dopo mesi molto difficili: "C’è un clima positivo - ha commentato su facebook la presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura - che fa sperare nella ripresa degli acquisti, complice anche lo sblocco delle situazione inerente le cerimonie e gli eventi in generale, senza dimenticare l’incremento delle presenze turistiche".

"Ci auguriamo - rimarca - che nei primi 15 giorni di saldi ci sarà un riscontro positivo da parte della clientela e che il posticipo dei saldi in Puglia possa essere da stimolo per l’intero territorio nazionale, affinché in futuro si possa tornare ad un’avvio coordinato degli stessi con una data più consona a quella dei saldi di fine stagione”.