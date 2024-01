Saldi invernali, avvio senza il botto in Puglia: "Nessuna fila fuori dai negozi e depositi pieni. Andavano ritardati"

Il 5 gennaio, giorno di avvio ufficiale dei saldi in Puglia, lo scenario è stato molto differente da quello che visto negli scorsi anni: "nessuna fila davanti ai negozi, né assembramenti nei luoghi dello shopping". A confermare una partenza lenta degli acquisti, che a oltre una settimana stenta ancora a invertire la rotta, è Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari. Si trasformano in realtà, quindi, i timori dell'associazione di categoria, che già a fine dicembre aveva indicato come troppo prematura la data di avvio a livello regionale degli sconti: "Le incertezze sul fronte meteo - ricorda - e il minore potere di acquisto delle famiglie, hanno spostato l'attenzione solo su alcuni prodotti, di fatto complicando la situazione per i negozianti, che hanno ancora elevate rimanenze di magazzino. I saldi invernali sarebbero dovuti partire a fine gennaio, come già avevamo chiesto alla Regione Puglia negli ultimi tavoli d'interlocuzione".

Sbagliato aprire il nuovo anno con i saldi, anche perché si arrivava da un lungo periodo di scontistica ufficiale e non: "Dal Black Friday al Cyber monday, passando per le offerte del periodo natalizio, tutto questo scoraggia il nuovo acquirente, che magari ha già fatto affari prima dell'inizio dei saldi". Una situazione che ritroviamo nelle principali vie dello shopping come via Sparano e via Argiro, ma che si riflette anche negli altri quartieri, come ricordano le associazioni di commercianti.

"Abbiamo avuto un leggerissimo miglioramento rispetto al periodo precedente - ricorda Patrizia Lucamante, presidente del Comitato commercianti di via Manzoni - Questo perché via Manzoni è ancora lontana dai fasti di un tempo, e a questo si aggiunge il poco potere d'acquisto derivato dall'inflazione". I commercianti della strada nel quartiere Libertà chiedono anche più presidi culturali, come biblioteche o librerie, e incentivi che permettano l'apertura di nuovi negozi, viste le tante serrande ancora abbassate per una strada che l'amministrazione comunale vorrebbe pedonalizzare nel futuro. "Il turismo in zona c'è, perché i B&B e i bar lavorano, bisogna riuscire a incentivare anche il commercio dei turisti, magari spingendoli con elementi attrattivi a rimanere in questa zona".

Peggiore la situazione a Carrassi: "Non abbiamo riscontrato nessun miglioramento rispetto al periodo precedente, se non nel primo giorno di saldi - assicura Domenico Tarantini, che attraverso l'associazione 'La formica' si è più volte fatto voce delle necessità dei commercianti del quartiere - e nel periodo natalizio". Anche per loro quella del 5 gennaio è una data troppo in anticipo sui tempi per iniziare a vendere le scorte invernali: "Non può essere nello stesso periodo in tutta Italia, visto che nelle scorse settimane c'era anche chi faceva il bagno in mare - aggiunge Tarantini - I depositi sono pieni, tanto che alcuni negozianti già nelle prossime settimane porteranno le scontistiche al 50 o 70 per cento, cosa che solitamente avviene a metà febbraio".