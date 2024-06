Sanità Bari, Mesto (Ugl): “La Regione taglia risorse per premio Covid ma operatori Sanitaservice riceveranno comunque riconoscimento”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Al termine dell’incontro odierno avuto con l’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL Bari Fabrizio D’Addario abbiamo preso atto della riduzione della somma complessiva stanziata dalla Regione Puglia per il Premio Covid. Restano a diposizione poco più di 190.000, euro che saranno ripartiti tra coloro che durante l’emergenza pandemica hanno mostrato con i fatti professionalità e spirito di dedizione. Un risultato comunque accettabile, anche se continua a rimanere critico il nostro giudizio sulla gestione della sanità regionale. Chiediamo ora l’apertura di tavoli decentrati per risolvere alcune criticità come i tempi di vestizione del personale, la mensa, la pronta disponibilità e reperibilità. Così come proponiamo di aumentare le ore di servizio per il personale part time. C’è bisogno di uno sforzo ampio e condiviso per evitare che la sanità pugliese vada a fondo”.