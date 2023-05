Sanità, Giuseppe Mesto eletto segretario provinciale della Ugl Salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Alla presenza del Segretario Nazionale Gianluca Giuliano il V Congresso provinciale della UGL Salute di Bari ha eletto alla segreteria, per acclamazione, Giuseppe Mesto. “Il cammino verso una sanità giusta – dice Mesto - che sappia mettere gli operatori sanitari al centro di un progetto di rilancio è l’obiettivo primario del mio mandato” dice il neoeletto. “A Bari e in tutta la Puglia – prosegue - sono molte le criticità che andranno affrontate con la massima urgenza per restituire ai cittadini un’assistenza adeguata”. Temi cari al Segretario Nazionale. “La sanità del futuro, quella che anche sul territorio di Bari attraverso lo sforzo di Mesto e della sua squadra intendiamo contribuire a costruire, deve fondarsi sull’immenso patrimonio professionale degli operatori. I loro diritti e la loro dignità saranno sempre difesi dalla UGL Salute. Buon lavoro al neosegretario ed ai suoi collaboratori” conclude Giuliano”