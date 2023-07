Sanità Puglia, Mesto (Ugl): “Accordo II° livello vestizione operatori strutture Korian importante risultato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Siamo soddisfatti della sottoscrizione dell’accordo di II° livello per i lavoratori del Gruppo Korian in Puglia dando così compiuta attuazione, per lo specifico argomento, dell’articolo 18 comma 10 del CCNL Aiop/Aris Sanità privata. E’ un'importante risultato ottenuto ” dichiara Giuseppe Mesto, Segretario Regionale che ha partecipato all’incontro insieme al dirigente aziendale Vincenzo Zini . “I tempi di vestizione del personale turnista obbligato ad indossare una specifica divisa e il passaggio di consegne verranno conteggiati all’interno dell’orario di lavoro. Il tempo riconosciuto per vestizione e svestizione è concordato in 14 minuti con l’attivazione, dal mese di agosto 2023, di uno specifico contatore dedicato. E’ stato poi concordato che, in riferimento al periodo novembre 2020-luglio 2023 le singole strutture si faranno carico di erogare ai lavoratori in forza dal 1 novembre 2020 e/o assunti successivamente una somma lorda di € 480,00 per il personale infermieri e oss turnisti e per fisioterapisti e logopedisti non turnisti. Ora attendiamo l’applicazione del CCNL Aiop Aris per i terapisti domiciliari come già da tempo sollecitato. La UGL Salute vigilerà sulla corretta applicazione dell’accordo” conclude il sindacalista