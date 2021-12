L'importanza di pensare al futuro dei nostri cari

Pensare al futuro di una persona cara - sia essa un figlio, un nipote, un congiunto o una qualsiasi altra persona non legata da vincoli di parentela - è un’esigenza che sta crescendo nel tempo e si innesta in un contesto socio-economico spesso caratterizzato da dinamiche contrapposte: a crescenti riduzioni delle tutele pubbliche e difficoltà nel trovare stabilità lavorativa, si affianca una costante salita dello stock della ricchezza finanziaria detenuta dalle famiglie italiane.

Da sempre le famiglie italiane si contraddistinguono per la loro elevata capacità di risparmio, tendenza che in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo viene peraltro amplificata: questa peculiarità non viene spesso però accompagnato dalla capacità di scegliere tra le varie soluzioni di investimento presenti sul mercato del risparmio, ognuna con caratteristiche differenti in termini di rischiosità, di rendimenti attesi e di orizzonte temporale di riferimento. Il risultato è quello di veder crescere a dismisura il livello della liquidità presente sui conti correnti.

I prodotti di tutela di Sara Vita comprendono sia le classiche polizze Temporanee con prestazione erogabile solo in caso di decesso dell’assicurato (per qualunque causa, compreso il Covid 19) sia forme più innovative che prevedono, in alternativa laddove il decesso non sia avvenuto, la restituzione dei premi pagati alla scadenza del contratto. Queste forme di tutela sono adatte per scongiurare difficoltà economiche al venir meno del principale percettore di reddito nella famiglia e spesso consentono, mediante una piccola spesa annua, di affrontare “il non si sa mai” in modo più razionale e di destinare le ulteriori disponibilità finanziarie in modo maggiormente fruttuoso.

Il principale prodotto di investimento di Sara Vita è SaraInvestoBene un prodotto a premio unico che prevede anche la possibilità di poter effettuare versamenti aggiuntivi nel corso del contratto. Si caratterizza come uno strumento molto sicuro attraverso la garanzia finanziaria di restituzione del capitale investito e consente la crescita costante dello stesso anno per anno a seguito dei rendimenti riconosciuti dalla Gestione Separata Fondo Più cui è collegato.

L’offerta di Sara Vita si presenta quindi completa e rispondente alle esigenze delle famiglie italiane, oggi sempre di più alla ricerca di soluzioni che possano coniugare in modo chiaro e semplice la voglia di sicurezza e di rendimento.

Il supporto degli Agenti di Sara Vita, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, è infine alla base dell’attività fondamentale di consulenza professionale che quotidianamente consente ai clienti di comprendere e apprezzare nel dettaglio le caratteristiche dei diversi prodotti a catalogo e di individuare quelli più adatti alle proprie specifiche necessità.

Di seguito, in estrema sintesi, le agevolazioni previste per i Soci ACI:

Saratutelavita (se abbinata alla Garanzia Infortuni): capitale caso morte triplicato se l’assicurato muore per incidente stradale

SaraInvestoBene e Saradanaio: maggior rivalutazione delle prestazioni (*)

SaraMultivalore e Sara Bi-Fuel PIR: riduzione dei caricamenti applicati al premio

Saradanaio Bi-Fuel: riduzione dei caricamenti applicati al premio e maggior rivalutazione delle prestazioni (per la sola componente Rivalutabile) (*)

(*) rendimento trattenuto da Sara vita che passa da 1,3% all’1,2%