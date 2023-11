Sciopero generale, Cgil e Uil in piazza contro la manovra del governo: presidio in centro a Bari

Nel giorno dello sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil contro la legge di bilancio del Governo Meloni, lavoratori in piazza anche a Bari. Il presidio si svolge in piazza Massari, a due passi della Prefettura. La mobilitazione riguarda diversi settori, dai trasporti, al lavoro pubblico, alle scuole.

Una protesta proclamata per contestare la manovra e le politiche economiche e sociali finora attuate dall'esecutivo, e per chiedere misure "per aumentare salari e pensioni, una politica fiscale più equa, nuove politiche per l'economia e il lavoro", ribadisce la Cgil Puglia.

Mentre è in corso la manifestazione di piazza Massari, al porto parla il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al centro di uno scontro con gli stessi sindacati, che contestano la precettazione decisa da Salvini, che ha comportato una riduzione degli orari dello sciopero nel settore dei trasporti. Un presidio di protesta dei lavoratori è presente anche al porto di Bari.