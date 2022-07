Giornata difficile per chi viaggia in aereo, sciopero di 4 ore: all'aeroporto di Bari cancellati 37 voli

Una domenica difficile per i viaggiatori anche all'aeroporto di Bari, come in tutta Italia, per lo sciopero di 4 ore del personale di trasporto aereo, proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti. Si tratta della seconda protesta in meno di un mese: "Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante" spiegano i sindacati, ovvero turni di lavoro pesanti anche a causa della mancanza di personale che sta affliggendo tutte le compagnie europee tornate a pieno regime di voli dopo l'allentamento delle restrizioni Covid e la ripresa generale del turismo.

L'agitazione coinvolge anche diverse compagnie aeree, tra cui Ryanair, Volotea, Wizzair, Transavia e Easyjet. Lo sciopero si svolgerà dalle 14 alle 18, garantendo i voli dalle 7 alle 10 e alle 18 alle 21. Per quanto riguarda, nello specifico, l'aeroporto di Bari-Palese, si segnala l'annullamento di 18 voli in partenza e 19 in arrivo (l'elenco completo è consultabile qui)