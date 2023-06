Sciopero del settore aereo il 4 giugno: possibili disagi per i viaggiatori

Giugno si apre nel segno degli scioperi per il settore del trasporto aereo. Per la giornata di domenica 4 giugno, data che per molti viaggiatori coinciderà anche con il rientro dal ponte per la Festa della Repubblica, è stato proclamato uno sciopero del personale Enav (l’Ente nazionale per l’aviazione civile). Scioperano anche i lavoratori dell'handling cioè i servizi aeroportuali e di diverse compagnie. Si tratta degli scioperi proclamati per maggio e poi rinviati.

In un avviso pubblicato sul proprio sito, Aeroporti di Puglia "al fine di evitare eventuali disagi", "invita i signori passeggeri a contattare la compagnia aerea per verificare se il proprio volo sarà soggetto a ritardo e/o cancellazione".

In una nota, la compagnia Wizzair avvisa i viaggiatori di possibili ritardi, consigliando di arrivare prima in aeroporto nella giornata del 4 giugno. "Poiché le azioni sindacali nazionali sono previste in Italia il 4 giugno - si legge nel comunicato - Wizz Air desidera informare che la durata del viaggio verso gli aeroporti, il check-in e i controlli di sicurezza potrebbero richiedere più tempo del solito. Raccomandiamo vivamente ai passeggeri di pianificare di conseguenza e di concedere abbastanza tempo per raggiungere l'aeroporto e sottoporsi a tutte le formalità necessarie al banco del check-in, ai controlli di sicurezza e al gate d'imbarco. Anche se gli scioperi sono al di fuori del nostro controllo, Wizz Air farà tutto il possibile per ridurre al minimo le interruzioni, ma se dovessero verificarsi, terremo informati i passeggeri e forniremo tutto il supporto e l'assistenza necessari ai clienti".

Di seguito gli scioperi del settore aereo previsti per il 4 giugno: Enav Milano - 4 ore - dalle 13:00 alle 17:00;

Personale Enav Roma - 4 ore - dalle ore 13:00 alle 17:00;

Personale dipendente Società di handling aeroportuale - 4 ore - dalle ore 12:00 alle 16:00;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling - 24 ore - dalle ore 00:01 alle 23:59;

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti - 24 ore - dalle 00:01 alle 23:59;

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto - 24 ore - dalle ore 00:00 alle 23:59;

Personale Vueling S.A. - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00;

Personale Air Dolomiti - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00;

Personale di terra della compagnia Emirates - 4 ore - dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

Personale di terra della compagnia American Airlines - 4 ore - dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

Personale Volotea - 24 ore.

Le ragioni dello sciopero, per quanto riguarda il settore dell'handling, sono state spiegate in una nota da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo: "La situazione per il settore dell’handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale atteso ormai da 6 anni che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti".

Come sempre accade, anche per lo sciopero del 4 giugno l’Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, il cui elenco completo è disponibile sul sito dell'ente.