Dipendenti Enel in sciopero, presidio dei lavoratori anche a Bari: "Preoccupati dalle scelte dell'azienda"

Sit-in dei lavoratori Enel questa mattina anche a Bari, nel giorno dello sciopero indetto a livello nazionale da Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil. Al centro della mobilitazione, il futuro dell'azienda con scelte che, dicono i sindacati, destano preoccupazione per il futuro dei dipendenti.

"I sindacati - è spiegato in una nota - chiedono che Enel sia, in Italia, la protagonista della Transizione energetica e digitale, realizzi i progetti previsti e finanziati dal PNRR e investa sugli asset e sulle persone". I segretari e coordinatori della Puglia di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, Antonio Frattini, Natale Lattanzi e Carlo Perrucci, sottolineano che "non si sta scioperando per rivendicare aumenti salariali, ma perché si è fortemente preoccupati per la direzione che sta prendendo questa azienda". Una azienda che, a dire dei sindacati, "sta focalizzando la sua attenzione esclusivamente sugli aspetti finanziari a discapito dell’occupazione, della qualità del servizio e della sicurezza nei luoghi di lavoro".