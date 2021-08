Sit-in di protesta dei lavoratori del servizio di pulizie dell'Hotel Nicolaus: "Mancato pagamento di mensilità e straordinari"

La protesta è stata indetta dalla Filcams Cgil Bari: "Tali inadempienze contrattuali da parte dell’azienda assegnataria del servizio di pulizia" sostiene il segretario del sindacato, Antonio Ventrelli, si ripeterebbero "in modo sistematico ogni mese"

Si svolerà lunedì 23 agosto, dall 8 alle 13, il sit-in di protesta del personale del servizio di pulizia dell'Hotel Nicolaus di Bari, contro "il mancato pagamento" da parte dell'azienda assegnataria del servizio "della 14° mensilità, della retribuzione del mese di Luglio 2021, del trattamento integrativo Legge 21/2020 della retribuzione del mese di Giugno 2021 (e la retribuzione di Giugno ad una lavoratrice), delle maggiorazioni relative al lavoro straordinario svolto, in violazione di quanto disposto dal vigente Ccnl di settore",

La protesta è stata indetta dalla Filcams Cgil Bari: "Tali inadempienze contrattuali da parte dell’azienda assegnataria del servizio di pulizia" sostiene il segretario del sindacato, Antonio Ventrelli, si ripeterebbero "in modo sistematico ogni mese" e starebbero "determinando gravi ricadute economiche sui lavoratori operanti sull’appalto e sulle loro famiglie". E' stato dunque proclamato lo stato di agitazione e i lavoratori continueranno con le iniziative di lotta e le azioni legali "fino a quando non verrà ristabilita la puntualità nei pagamenti degli stipendi e di tutte le spettanze ai lavoratori, in ossequio a quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge" conclude la nota.