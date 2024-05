Sciopero del personale Fal il prossimo 6 maggio: previsti disagi per bus e treni

Per lunedì 6 maggio è stato proclamato uno sciopero del personale delle Ferrovie Appulo Lucane. L'agitazione, che rientra nello sciopero nazionale di 24 del settore Trasporto Pubblico Locale, proclamato dall’Organizzazione Sindacale Usb Lp, è stata indetta “per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027”. Previsti disagi per treni e bus.

Allo sciopero segue un'ulteriore agitazione dalle ore 15.40 alle ore 19.40, Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it , sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.