Lunedì scioperano per quattro ore treni e bus delle Fal: previsti disagi per i pendolari

Sciopero di 4 ore, il prossimo 5 luglio, per treni e bus delle Ferrovie Appulo Lucane: la manifestazione è stata indetta da Usb lavoro privato Puglia e Basilicata e Confail Basilicata. In Puglia il personale di esercizio sciopererà dalle ore 15.35 alle ore 19.35 e il personale degli impianti fissi nelle ultime 4 ore di servizio; in Basilicata il personale di esercizio dalle ore 16.15 alle ore 20.15 e quello degli impianti fissi sempre nelle ultime 4 ore di servizio.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook aziendale.

Nell'ultimo sciopero la percentuale di adesione registrata dall’Usb Lp Puglia nell’ultimo sciopero è stata del 7,21%, mentre la percentuale di adesione all’ultimo sciopero congiunto di USB LP Basilicata e ConfailBasilicata è stata dell’11%.