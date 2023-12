Cgil e Uil di nuovo in piazza contro la manovra, manifestazione a Bari: "Dal governo scelte sbagliate, nessun vero intervento per il Sud"

Cgil e Uil tornano a manifestare contro la manovra del governo. Nel giorno dello sciopero gerenale di otto ore che coinvolge le regioni del Sud, a Bari i sindacati hanno dato vita a una manifestazione in piazza della Libertà. Sul palco, insieme ai referenti locali e regionali dei due sindacati, anche il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri. Ad aprire la manifestazione, anche "un minuto di rumore" in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio.

"Questo sciopero è frutto di tanti momenti di incontro, di assemblee nei luoghi di lavoro, nei territori, abbiamo raccolto i sentimenti di disagio. Questo sciopero generale - ha aggiunto Bucci rivolgendosi al governo - rappresenta l'unità dei lavoratori e delle lavoratrici, lo sciopero generale è per noi un gesto di amore collettivo, un atto di responsabilità. Oggi che l'inflazione si sta mangiando i salari, oggi che i salari sono da fame, oggi che vengono messi in discussione i diritti fondamentali, oggi che non si danno risposte adeguate alla strage che quotidianamente avviene nei luoghi di lavoro". "Noi da questa piazza, uniti, chiediamo al governo di trattare con noi sul rinnovo dei contratti, sui salari, sul Fisco delle pensioni e soprattutto sul ruolo centrale che deve tornare ad avere il lavoro". Bucci ha anche ribadito la necessità di riconoscere alla Puglia e alle regioni del Sud le risorse che spettano loro, da quelle del Pnrr a quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione.

"Su salari, pensioni, sicurezza del lavoro, il Governo non sta facendo le scelte giuste. E il Sud è ancora più indietro e ci sembra abbandonato: nessun intervento diretti a dare un’idea di sviluppo del Mezzogiorno, ne' vediamo investimenti e non riusciamo a capire dove prenderanno i soldi. Ci sono tante crisi aziendali sulle quali non abbiamo risposte. Sull’Ilva, ad esempio, siamo ancora in attesa di sapere cosa fa il Governo: noi rischiamo di perdere l’Ilva e il Governo dorme", ha detto a margine della manifestazione, come riporta l'AdnKronos, il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri, tornando sulla 'madre' di tutte le vertenze, l'ex gruppo Ilva, da cui il governo non riesce ad uscire. "E' indegno il fatto che muoiano persone sul lavoro. Il ministro Salvini dovrebbe avere rispetto delle persone che perdono la vita lavorando", ha detto ancora Bombardieri, in riferimento alle parole del ministro dei Trasporti in merito allo sciopero del trasporto ferroviario. "Credo - ha aggiunto Bombardieri, come riporta l'Ansa - che un vicepresidente del Consiglio di questo paese non si possa permettere di dire a chi sciopera, perché si sono perse vite umane, che c'è una situazione indegna rispetto ai viaggi e ai treni". "Dovrebbe - ha detto - avere rispetto di chi perde la vita e di chi paga con una giornata di lavoro per fare lo sciopero".