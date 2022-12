Verso lo sciopero generale del 14, lunedì flash mob degli studenti in centro a Bari: "Basta con i tagli all'istruzione"

"Cinquecento milioni non bastevoli affatto per risanare l'istruzione pubblica, raddoppiamento dei fondi destinate alle scuole private e paritarie e come se non bastasse l'eliminazione di 700 istituti scolastici nel nuovo dimensionamento": sono alcune delle ragione della protesta dell'Uds che per lunedì prossimo ha organizzato, alle 10, un sit-in in piazza Cesare Battisti a Bari, anticipo dello sciopero generale del prossimo 14 dicembre.

Per Stefano Mariano, coordinatore Unione degli Studenti Puglia, "tra le tante cose sbagliate nel gioco di spostamento di voci di spesa sparisce l'educazione ambientale. Sono scelte ben lontane da quello che servirebbe davvero: fondi per l'edilizia per ristrutturare e rendere sicure tutte le scuole, una legge quadro nazionale sul diritto allo studio che garantisca i livelli essenziali della prestazione, il superamento dei PCTO in favore di un modello di istruzione integrata."

In ogni caso, il sit-in sarà un'anteprima rispetto a quanto accadrà il 14: “La manovra che questo Governo vuole sottoporre alle Camere, dopo aver ricevuto il parere negativo di una lunga serie di attori sociali ed istituzionali a diverse sue misure, presenta fortissimi aspetti problematici. Le norme sul contante risultano essere un vero e proprio assist agli evasori, la Flat tax una misura iniqua che va solo a vantaggio dei contribuenti più abbienti, la revisione del reddito di cittadinanza risulta essere un vero e proprio schiaffo a chi vive in condizioni di difficoltà a causa dello stato di crisi permanente che interessa il nostro Paese fin dal 2008”, dichiara Vittorio Ventura, coordinatore della Rete Puglia. "Per il lavoro dei giovani non è previsto niente: niente per dare una risposta ai Neet, che nella nostra regione sono il 30%, niente per i salari, che nel nostro Paese non crescono da 30 anni: l'unica misura prevista è la reintroduzione dei voucher, che rischiano di aprire la strada a nuove e intense forme di sfruttamento e non fanno altro che acuire la precarietà diffusa nel contesto lavorativo giovanile. Per noi andrebbero prese delle decisioni forti contro le forme contrattuali precarie, a partire dall'abolizione dei tirocini extracurricolari”. Su formazione superiore ed Università il Governo fa scena muta: “Misure a costo zero e nessun passo avanti per diritto allo studio, aumento della no tax area e rifinanziamento dell'Università pubblica”.