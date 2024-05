Sciopero giornalisti Rai, l'Assostampa Puglia: "Inaccettabile tentativo di limitare l'informazione"

"Oggi è una giornata di silenzio per l’informazione del servizio pubblico come non accadeva da tempo, causata dall'inaccettabile tentativo dei vertici aziendali Rai di limitare la libertà di informazione attraverso il controllo delle notizie. Per questo motivo l’Associazione della Stampa di Puglia si schiera al fianco di tutte le giornaliste e i giornalisti Rai e sostiene la mobilitazione dell’Usigrai, che contesta anche la mancanza, all'interno del piano industriale, di un vero progetto per l'informazione" Ad affermarlo, in una nota, è il presidente di Assostampa Puglia, Bepi Martellotta, in occasione della giornata di sciopero organizzata dal sindacato Usigrai.

"Desta sorpresa - prosegue il comunicato - la decisione assunta oggi dal caporedattore del Tg Puglia di inviare ugualmente in onda l’edizione regionale delle ore 14, nonostante l’assemblea dei giornalisti della redazione avesse deciso a larga maggioranza di aderire allo sciopero indetto dall’Usigrai. L'Associazione della Stampa di Puglia, auspicando rispetto nei confronti delle decisioni assembleari da parte dell’editore e di chi riveste ruoli apicali nella redazione regionale Rai, sarà sempre al fianco di chi lotta per garantire la qualità e la libertà dell’informazione, tutelati dalla Costituzione di cui i vertici aziendali del servizio pubblico dovrebbero essere i primi interpreti, invece di ingaggiare uno scontro perenne con i giornalisti che si battono perché quella libertà non venga tradita" conclude la nota.