Sciopero dei lavoratori McDonald's di Bari e Casamassima, attività sospese nel locale di via Sparano: "Troppo caldo"

L'azienda McDonald's ha deciso di chiudere al pubblico il locale di via Sparano per ragioni tecniche che non consentono il lavoro alle attuali temperature. La decisione della società, in merito al punto vendita nel Centro di Bari, è stata accolta con soddisfazione dalla Cgil Puglia.

"Dopo la dichiarazione di sciopero dei lavoratori - continua il sindacato - nelle parole riportata dall'AdnKronos - l'azienda ammette le temperature proibitive all'interno del ristorante e conferma le ragioni del sindacato. Si resta chiusi in via Sparano perché le temperature non consentono il lavoro in condizioni di sicurezza".

È confermato lo stato di agitazione di tutto il personale e lo sciopero con sit-in previsto, nel parcheggio del locale Mc Donald's di Casamassima, dalle 21 di stasera alle 23. "L'azienda ha, al momento, deciso di lasciare aperto il ristorante di Casamassima sostenendo che le condizioni siano diverse e gli impianti siano in condizione di fronteggiare il caldo", sottolinea la Cgil.