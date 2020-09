Chiusura Disney Store a Bari, i dipendenti in sciopero protestano in via Sparano

Ognuno a distanza nella sua postazione, con cartelli che includono una sillaba della parola 'sciopero'. È la protesta, tenutasi nel pomeriggio, dei dipendenti del Disney Store di via Sparano, a Bari, storico negozio della città che dopo più di 20 anni rischia la chiusura. I lavoratori però non ci stanno, e insieme al sindacato Filcams Cgil hanno indetto lo sciopero per debellare l'ultima chiusura della serranda, prevista a inizio ottobre.

E intanto anche la cittadinanza ha voluto far sentire la loro vicinanza allo storico negozio targato 'Disney', unico in città: questa mattina una folla di persone ha invaso il locale per effettuare acquisti, creando lunghe file all'esterno dell'ingresso.

Foto Antonio Miccoli