Sciopero del trasporto pubblico, a Bari la mobilitazione dell'Usb: "Necessarie politiche reali per salari e sicurezza"

Uno sciopero nazionale degli autoferronvieri è stato indetto per il prossimo 24 gennaio dalla Usb. Il sindacato annuncia a Bari una conferenza stampa affinché "si apra un dibattito, con il coinvolgimento della politica regionale pugliese sul diritto di sciopero e sul rilancio dei trasporti pubblici". L'appuntamento è presso la sala 33 del Consiglio della Regione Puglia, alle ore 10 del 24 gennaio-

"Una mobilitazione - si legge in una nota diffusa dall'Usb Lavoro Privato - che oltre a contestare i numerosi attacchi ed aggressioni al diritto di sciopero che nei mesi scorsi si sono consumati per mano del Ministro Salvini, vuole altresì rivendicare la necessità di reali politiche di ripubblicizzazione dei servizi attraverso anche la nostra piattaforma di rinnovo del CCNL che prevede migliori condizioni salariali e maggiori tutele della sicurezza degli Autoferrotranvieri".

"In tutti questi anni - prosegue la nota - sul Trasporto Pubblico si sono messe in campo ricette tutt’altro che efficaci con finanziamenti a pioggia serviti unicamente per riempire le tasche delle aziende, senza reali investimenti per l’implementazione dei servizi, l’efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro, in barba al diritto alla mobilità dei cittadini. Da ciò ne deriva un quadro generale a nostro avviso allarmante che vede gli Autoferrotranvieri essere le principali vittime della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, del susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” e di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti. Un lavoro dal quale si “fugge” quale palese testimonianza dell’indisponibilità dei Lavoratori a sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi tra pesanti carichi di lavoro, la gravosa responsabilità della mansione e le crescenti penalizzazioni economiche ulteriormente inasprite dall’attuale crisi economica".

"Uno sciopero ancor più necessario - conclude il sindacato - nelle aziende di trasporto pubblico della Puglia dove permangono tutti i problemi legati non soltanto alla condizione generale della categoria alla quale non viene riconosciuto il giusto valore della mansione, ma anche a questioni specifiche aziendali come il ricollocamento del personale inidoneo, gli inadeguati tempi di percorrenza o il mancato rispetto delle normative europee sui tempi di riposo per gli Operatori di Esercizio".