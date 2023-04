"Al 90%" le adesioni allo sciopero Trenitalia in Puglia, i sindacati: "Più sicurezza per i lavoratori e piano assunzioni"

E' di circa il 90% l'adesione allo sciopero dei lavoratori di Trenitalia proclamato per la giornata di oggi, 14 aprile. Lo riporta l'Ansa citando fonti sindacali. Tra i temi al centro della mobilitazione quello della sicurezza, relativo alle aggressioni subite dal personale, e della presunta assenza di un piano assunzioni.

Soddisfatto, per l'adesione importante, il segretario generale Fit-Cisl Puglia, Franco Spinelli: "Ci sono una serie di richieste fatte dalle segreterie nazionali e temi sui quali Trenitalia si è defilata, ad iniziare dalla sicurezza e aggressioni, passando poi al piano industriale d'investimento sulle officine ed alle assunzioni. Tutte criticità più volte segnalate. C'è da dire - afferma Spinelli - che al momento il capitale umano è inferiore rispetto alle necessità".

"Ferrovie dello Stato in questo momento - ribadisce il segretario generale della Filt Cgil Puglia, Giuseppe Guagnano - non può continuare a chiudere bilanci positivi, e poi far diventare tutto complesso quando si tratta della tutela dei lavoratori. La questione delle aggressioni sul personale sta diventando intollerabile". "E' necessario che l'azienda si doti di personale - continua - soprattutto all'interno delle stazioni dove si può fare anche una selezione di chi utilizza i treni. L'altra questione importante è riferita ai turni ed allo stresso di lavoro impressionante, così come i ritardi per i rinnovi contrattuali"