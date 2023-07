Sciopero degli assistenti di terra negli aeroporti italiani, disagi anche a Bari Palese: cancellati 17 collegamenti

Giornata difficile per il trasporto aereo in Italia, per lo sciopero del personale di terra degli aeroporti previsto dalle 10 alle 18. Disagi avvertiti anche nello scalo di Bari Palese dove sono stati cancellati 9 collegamenti in partenza e 8 in arrivo.

In particolare, sono stati annullati alcuni voli previsti per vari aeroporti italiani, tra cui Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumoino, Torino, Verona, Bologna e Venezia.

Con l'obiettivo di evitare eventuali disagi, Aeroporti di Puglia , in un nota, invita i "passeggeri a contattare la compagnia aerea per verificare se il proprio volo sarà soggetto a ritardo e/o cancellazione".