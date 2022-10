Scoiattolo per banco alimentare, insieme per le famiglie della Puglia

In occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, che si celebrerà il prossimo 29 settembre, Raviolificio Lo Scoiattolo di Lonate Ceppino (Va) lancia il progetto “UNA PASTA PER TUTTI, UN PASTO PER TUTTI”: un momento di solidarietà che vede la messa sui banchi della GDO nazionale delle Perline al Parmigiano Reggiano DOP, prodotto di punta dell’azienda con un prezioso ripieno gustoso e di qualità, in vendita fino al 31 dicembre con una veste grafica nuova dedicata all’attività.

Il progetto è realizzato in collaborazione con ‘Banco Alimentare’, l’organizzazione non profit che dal 1989 recupera le eccedenze alimentari per donarle alle persone bisognose attraverso le oltre 7.600 strutture caritative convenzionate in tutta Italia.

La collaborazione tra il brand e l’organizzazione benefica è ormai attiva da diversi anni: con questa particolare iniziativa però, Scoiattolo vuole portare i propri consumatori ad un coinvolgimento attivo e consapevole anche nella lotta allo spreco alimentare e con il fine di sostenere direttamente con il proprio gesto le famiglie in difficoltà.

Secondo il Centro Informazione delle Nazioni Unite, a livello globale, circa il 14% del cibo prodotto viene perso tra la fase del raccolto e la vendita al dettaglio. Si stima, inoltre, che il 17% della produzione alimentare globale vada sprecato (l’11% nelle famiglie, il 5% nei servizi di ristorazione e il 2% nella vendita al dettaglio).

I consumatori grazie a “Una pasta per tutti, un pasto per tutti” contribuiranno in questo modo dal 29 settembre a fine dicembre a donare Pasta Fresca Scoiattolo alle persone bisognose tramite le strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare. 20.000 porzioni donate è l’obiettivo che il progetto si pone per aiutare le famiglie in difficoltà presenti sul territorio con un focus specifico su alcune aree e a favore di alcuni Banchi. In Puglia gli aiuti arriveranno all’OdV Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli di Foggia e da lì raggiungeranno tutte le città e province pugliesi.

“ Siamo felici di essere charity partner dell’iniziativa “Una pasta per tutti, un pasto per tutti” e ringraziamo il Raviolificio Lo Scoiattolo per aver deciso di sostenere la nostra opera a favore di chi vive in condizioni di fragilità. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di aziende che condividano la nostra missione e stiano al nostro fianco consentendoci di far fronte ad una situazione di grave crisi destinata a peggiorare nei prossimi mesi.

Il nostro obiettivo è da sempre quello di ridare fiducia e speranza alle persone in difficoltà e possiamo raggiungerlo solo facendo squadra con chi realmente si mette in gioco con noi e ci resta vicino – così Giovanni Bruno presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus.

“In un momento storico di emergenza sociale ed economica più che evidente, siamo molto orgogliosi di dare seguito e forma consistente al rapporto di stima e cooperazione con Banco Alimentare. Il progetto tanto desiderato negli anni e studiato con i responsabili della Onlus può così coinvolgere finalmente anche il consumatore, per un aiuto concreto che ci vede tutti coinvolti grazie ad un piccolo gesto!” ha aggiunto Alice Galli, Direttore Comunicazione e Marketing di Scoiattolo Pasta Fresca.

Durante il periodo dell’iniziativa, un bollino applicato sulle confezioni raffigurante il gesto di una mano che dona ed una che riceve indicherà ai consumatori l’azione simbolica di questo prezioso scambio reciproco. Le Perline diventano così un primo piatto e un gesto che fanno bene a tutti, prodotto buono sia nel gusto che nelle intenzioni.