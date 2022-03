Scuola, impresa e certificazione delle competenze: all'istituto Marconi-Hack di Bari un convegno nazionale 

Consolidare la collaborazione tra scuola e mondo delle imprese. Un confronto aperto, destinato a contaminarsi reciprocamente e che ha bisogno di continui aggiornamenti sul piano degli strumenti di lavoro. Un’occasione per discuterne sarà il convegno che si terrà il prossimo lunedì 28 marzo, alle ore 15, presso l’IISS Marconi-Hack, dal titolo: “Certificare le competenze nei percorsi di PCTO”.

L’iniziativa è organizzata insieme a Unioncamere, Rete M2a (Meccanica, Meccatronica e Automazione) e Federmeccanica. L’idea è quella di avviare un confronto per lo sviluppo di un sistema di certificazione delle competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) dei giovani al termine di ogni anno scolastico, a partire dal terzo anno.

Sempre più emerge, infatti, l’esigenza da parte delle scuole di qualificare i diplomati con un curriculum che sia leggibile dai datori di lavoro e rappresenti in modo efficace le competenze di indirizzo e le abilità specifiche acquisite dagli studenti nel corso del percorso formativo. Stessa cosa dicasi per le imprese, che hanno il bisogno di mappare con precisione i profili in uscita dal mondo scolastico focalizzando le competenze degli studenti affinché risultino coerenti sia con la domanda di specializzazione richiesta dal mondo produttivo sia con un sistema di certificazione delle competenze il più possibile standardizzato.

Un tema interessante con il quale si confronteranno Anna Grazia De Marzo (Dirigente Istituto Marconi Hack – Bari), Cristina Grieco (Capo della segreteria tecnica del MI) Imerio Chiappa (Presidente Rete M2A) Claudio Gagliardi (Vice Segretario Unioncamere), Sabrina De Santis: (Resp. education Federmeccanica). Relazioneranno sull’argomento, entrando nello specifico del progetto, Marco Damiano (Unioncamere ) Anna Maria Greco e Lorenzo Monaco (Rete M2A) e Francesco Lavarra: (Magna PT S.p.a.).

E’ possibile partecipare anche on-line collegandosi al seguente link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2Q5N2I2MTUtMjU5Ni00MWE0LWE5MjMtMjhlNGRjNDVhN2Nj%40thread.v2/0?conte xt=%7b%22Tid%22%3a%2240d3d4b8-825f-4e9d-ba58- f4059f2f74f1%22%2c%22Oid%22%3a%22649e5f04-6161-48b1-aa04-4f62bf06cd20%22%7d