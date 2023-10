Importante partecipazione di scuole edili del territorio pugliese e di Matera alla gara regionale Ediltrophy 2023 organizzata da Edilscuola di Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I Il Formedil CPT Foggia con Gianluca Perillo e Matteo Micucci vince nella categoria Senior la Gara Regionale di Arte Muraria Ediltrophy 2023, organizzata ad Altamura da EdilScuola di Puglia, per conto del Formedil, nella quale giovani allievi ed esperti mastri, selezionati dalle Scuole Edili, si confrontano per designare il muratore dell’anno. Per la categoria Junior al primo posto il Formedil Bari con un team composto da Daniela Dentuto e Luca Di Maso della classe 5^A e 5^B dell'istituto Panetti Pitagora di Bari. A Edilcassa di Puglia il premio Lavoro in Sicurezza. La competizione regionale, a cui hanno partecipato tutte le scuole edili del territorio pugliese e della Provincia di Matera, si è svolta ad Altamura nella piazza di Parco San Giuliano alla presenza di numerosi ospiti istituzionali tra cui il Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, il Direttore del Formedil Nazionale Stefano Macale e il Presidente di EdilScuola di Puglia Marcello De Giorgi. L’intento dell’iniziativa è stato di dare visibilità all’intero processo produttivo del comparto edile e portarne la giusta promozione al SAIE di Bari (19-21 ottobre 2023) dove si svolgerà la finale nazionale Ediltrophy 2023 durante la quale le squadre vincitrici delle selezioni regionali si esibiranno nella realizzazione di manufatti a “regola d’arte”, in una sfida che promuove la professionalità e i valori di un mestiere antico, ma sempre attuale. Soddisfatto il Presidente di EDILSCUOLA di Puglia Marcello De Giorgi, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative in un momento in cui è sempre più difficile trovare operai specializzati e si opera ogni giorno con le imprese per garantire sicurezza nei cantieri. Nel corso della gara le squadre junior (età inferiore a 23 anni) e senior (età superiore a 23 anni compiuti) si sono sfidate nella costruzione di panchine portabici con fioriera, realizzate con mattoni faccia a vista e seduta in pietra. La progettazione del manufatto oggetto della gara è stata eseguita dall’ITT "Nervi-Galilei" di Altamura, nell’ambito del Concorso di progettazione Ediltrophy 2023. Le panchine realizzate nell’ambito della gara sono statedonate al Comune di Altamura e resteranno nel parco. Nell’ambito della competizione i partecipanti hanno dovuto interpretare correttamente gli elaborati tecnici e costruire la panchina con l’utilizzo dei mattoni pieni in laterizio, nel rispetto delle regole d’arte per la buona riuscita del lavoro. Ogni squadra avrà a disposizione tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la corretta esecuzione del manufatto. Il tempo massimo a disposizione sarà di 5 ore. Contestualmente, a pochi passi dall’area in cui si svolgeva la gara regionale, la tavola rotonda "IL FUTURO DELL’EDILIZIA: TRA INVESTIMENTI PUBBLICI, INDUSTRIALIZZAZIONE E SICUREZZA", moderata dal giornalista Enrico Filotico. Nel corso dell’incontro, si è ampiammente discusso delle opportunità di sviluppo e delle prospettive di crescita del settore edile, oltre che di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.